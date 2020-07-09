Четвероногие ждут только «серьезных отношений».

Московский приют «Супер собака» вместе с анимационной студией Petrick запустили сайт знакомств с собаками, пишет Meduza.

На сайте любой желающий может выбрать себе песика и стать для него хозяином. Будущих владельцев четвероногих встречает слоган «Скажи любви «да»!» и предупреждение: суперсобаки «только для серьезных отношений».

Сейчас на сайте опубликованы девять собачьих анкет. Для каждого питомца создали небольшой ролик-знакомство, который озвучили российские звезды Иван Дорн, Дима Сыендук, Данила Поперечный, Ольга Шелест и другие.

«Ваше сердце отозвалось на чье-то видеообращение? Позвоните по указанному телефону и пригласите избранника на рандеву для более близкого знакомства», — говорится на сайте.

В приюте «Супер собака» на сегодняшний день находятся около 600 животных.