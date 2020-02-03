Пройти обследование на наличие коронавируса москвичи смогут в специально созданном обсервационном пространстве на базе центра для реабилитации инвалидов «Царицыно». Об этом 3 февраля сообщил сайт столичного Департамента здравоохранения.

Отмечается, что если человек здоров, но находится в зоне риска, например, из-за контактов с зараженным, ему будет предложено провести некоторое время под присмотром специалистов.

Центр для реабилитации был выбран как наименее загруженное медучреждение — в нем лечилось менее 50 человек. Каждый из пациентов сможет продолжить реабилитацию в других учреждениях.

В департаменте отметили, что с 1 по 2 февраля в инфекционную больницу Департамента здравоохранения Москвы были доставлены шесть человек с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились в Китае.

Всем проведен полный курс обследования, анализы на новый коронавирус дали отрицательный результат. Таким образом, в Москве случаев заражения данным вирусом не выявлено.

В России выявлены два случая заболевания коронавирусом — по одному в Тюменской области и в Забайкальском крае. Оба инфицированных — граждане Китая.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, началась в конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй).

В настоящее время заболевание признано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Случаи заражения зарегистрированы в США, Франции, Сингапуре, Германии, Южной Корее.

По состоянию на 3 февраля от заболевания в КНР скончался 361 человек, еще 17 205 заражены.