Салют в честь 75-й годовщины освобождения Будапешта от фашистской оккупации состоялся в четверг, 13 февраля, в Москве.

В сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), опубликованном на сайте Минобороны России указывается, что в столичное небо было выпущено более 3 тыс. фейерверков. Запуск проводился из самоходных комбинированных салютных установок на Поклонной горе.

«Батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны произвела 24 залпа, осуществив звуковое сопровождение салюта», — уточнили в ведомстве.

Будапешт был освобожден 13 февраля 1945 года в результате наступательной операции южного крыла советских войск, которая проводилась с 29 октября 1944 года.

Ранее, 18 января, на Поклонной горе прогремел праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. В небо над столицей запустили порядка 3 тыс. фейерверков. 24 выстрела прозвучали из легендарных пушек военных лет ЗИС-3.