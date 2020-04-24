Владельцы автомобилей Mercedes-Benz чаще других передвигались по Москве без цифрового пропуска 23 апреля. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

«Совпадение? Не думаем. А если серьезно, то вот вам крайне любопытная статистика от наших коллег из Центра организации дорожного движения», — сказано в сообщении в Telegram.

В топ-5 вошли также владельцы машин марок Kia, Ford, Hyundai, Volkswagen. В департаменте призвали всех, кто еще не оформил пропуск для перемещения по городу, сделать это как можно скорее.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

С 15 апреля в московском регионе действует пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте, а 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Контроль передвижений граждан по региону производится в автоматическом режиме с 22 апреля. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.

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