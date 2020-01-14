Власти Москвы согласовали на 19 января проведение антифашистского марша в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Об этом «Новой» сообщили активисты «Комитета 19 января», выступившие организаторами акции.

Шествие продлится полтора часа — с 14:30 до 16:00. Колонна начнет движение от пешеходных зон Тверского, Никитского и Гоголевского бульваров до входа в метро «Кропоткинская». Там, возле дома №1 по улице Пречистенка, на месте убийства Маркелова и Бабуровой, будут возложены цветы.

Указанное в заявке организаторов число участников акции — до 500 человек.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены в Москве 19 января 2009 года участниками радикальной националистической группировки Боевой организации русских националистов (БОРН). Исполнителями убийства признаны националисты Никита Тихонов и Евгения Хасис. Первых получил пожизненный срок, вторая — 18 лет колонии. Создатель и руководитель БОРН Илья Горячев также осужден на пожизненное заключение.

Антифашистская акция памяти проходит в столице ежегодно 19 января.

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