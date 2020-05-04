Почетный настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево митрополит Иона (Карпухин) скончался в Москве. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ)

«В ночь на 4 мая 2020 года, на 79-м году жизни, в 50-й больнице города Москвы, по предварительной информации — от COVIDной пневмонии, преставился ко Господу митрополит Иона (Карпухин)», — говорится в заявлении.

Митрополит Иона служил в течение многих лет в Троице-Сергиевой лавре. В 1991 году был он стал настоятелем московского Крестовоздвиженского храма в Алтуфьево, в 1992 году — назначен почетным настоятелем, пишет «Газета.ру».

Решением Священного Синода в 2016 году Иона почислен на покой по состоянию здоровья в связи с достижением 75-летнего возраста.

26 апреля епископ Железногорский и Льговский, у которого был подтвержден коронавирус, скончался в Курске.

По состоянию на 4 мая, в России зарегистрировано 145 268 случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии скончались 1356 пациентов, 18 095 — выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.