В Москве в пятницу, 24 апреля, скончался 41 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в столице.

«В Москве скончался 41 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет. У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом», — говорится в заявлении.

В оперштабе подчеркнули, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. В их числе гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. У 10 человек был сахарный диабет.

В свою очередь, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что на данный момент летальность от коронавируса в Москве составляет 1%.

За последние сутки в Москве заразились коронавирусом 2957 человек. Вместе с тем еще 257 пациентов выздоровели и общее количество вылечившихся уже достигло 2735.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Москва располагает резервом по открытию коек для больных коронавирусом.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

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