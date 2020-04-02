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В Москве умерли три человека в возрасте от 63 до 72 лет, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Об этом информирует столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«В Москве скончались три пациента, у которых был подтверждён диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным оперштаба, у всех пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые.

Указывается, что одна из пациентов недавно вернулась из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что в России за сутки скончались семь человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число скончавшихся за всё время — 24.

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