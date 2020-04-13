Еще 13 человек, зараженных коронавирусом скончались в Москве в понедельник, 13 апреля. Среди них 29-летняя пациентка, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что один из заболевших проходил лечение в частной клинике.

У всех умерших была диагностирована двусторонняя пневмония. Возраст скончавшихся — от 29 до 80 лет. 29-летняя пациентка имела синдром Дауна.

По состоянию на 13 апреля в России выявлено 18 328 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, среди новых пациентов с коронавирусом у более чем 40% заболевание протекает бессимптомно.