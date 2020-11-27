С начала пандемии в столице умерли 8756 человек.

По данным Оперштаба, в Москве за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в столице умерли 8756 человек, у которых подтвердился коронавирус.

Сутками ранее Оперштаб сообщил о 77 умерших от COVID-19.

Ранее в Минздраве назвали условие выработки популяционного иммунитета к коронавирусу. Как рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, популяционный иммунитет достигается и вакцинацией, и формируется после перенесенного заболевания.