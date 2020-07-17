В Москве у здания МВД на Житной улице в районе Якиманка с применением силы был задержан мужчина, который являлся бывшим женихом подполковника внутренней службы столичного главка Юлии Зараевой.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, мужчина пришел к зданию, где работала Зараева и устроил ей разборки. Он никак не хотел успокаиваться, да еще пытался усадить бывшую любовницу в машину.

Женщине пришлось звать на помощь и вскоре к месту инцидента подоспели ее коллеги. При этом полицейским пришлось применять силу, чтобы скрутить разбуянившегося любовника, потому что тот оказывал стражам порядка сопротивление и угрожал. В результате у задержанного были диагностированы несколько переломов, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Зараева считает, что полицейские действовали правильно. Она рассказала, что при расставании экс-бойфренд постоянно ее преследовал, пытался выжить из собственной квартиры, бил ее и угрожал ее родителям и детям.

Теперь с задержанным будут разбираться правоохранительные органы.