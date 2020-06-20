Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве в ответ на запрос, в этом году их стало на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Самой часто подделываемой денежной купюрой на территории московского региона остается купюра Банка России номиналом 5 000 рублей. За пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр, за аналогичный период предыдущего года — 5,5 тыс. «, — сказали в пресс-службе.