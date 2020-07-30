В Москве избили актрису и режиссёра Таисию Игуменцеву, участвовавшую в Каннском кинофестивале со своей дебютной лентой "Отдать концы". Девушка утверждает, что серьезные травмы ей нанесли родственники, сообщает телеграм-канал Mash.

По версии источника, после перепалки с близкими 31-летней артистке понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у Игуменцевой ушибы носа и пояснично-крестцового отдела позвоночника, однако госпитализация ей не понадобилась.

По информации телеканала РЕН ТВ, изначально Таисия утверждала, что ударилась спиной при падении, но позднее заявила, что ее избили родственники в ходе домашней ссоры. Отмечается, что сейчас режиссер находится на 21-й неделе беременности.

В 2012 году фильм выпускницы ВГИКа Таисии Игуменцевой "Дорога на…" получил первое место в конкурсе студенческих работ Cinéfondation в Каннах. После чего Таисия участвовала во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля со своей дебютной лентой "Отдать концы". Также она является режиссером таких фильмов, как "30 свиданий" и "Детки напрокат".