Сильнее всего за май этого года подорожали лук и картофель, а ценник на лимоны и огурцы, наоборот, серьезно упал. Мосстат опубликовал данные за последний весенний месяц, когда город готовился выйти из режима повышенной готовности.

Так, стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Москве в конце мая составила 5373,87 рублей в расчете на месяц и увеличилась по сравнению с концом апреля на 2 %. Сильнее всего в мае вырос индекс потребительских цен на продукты питания – на 3,4% по сравнению с концом прошлого года. Индекс цен на непродовольственные товары составил 1,5%, на услуги – 1,1%.

Самыми быстрорастущими в цене оказались репчатый лук (+20,8% к стоимости в предыдущем месяц) и картофель (+17,3%). Их средняя цена на рынке составила 48,47 рублей и 31,69 рубля соответственно. Немало подросли ценники и на яблоки (+7%), в среднем их продавали в столице за 124,65 рублей. Кроме того подорожала гречка (+5%) и сахар (+2%). Зато серьезно «скинули» цену лимоны (-13,2% к предыдущему месяцу) и свежие огурцы (-17,6%).

В сфере непродовольственных товаров изменения цен на позиции, отслеживаемые Мосстатом, были незначительные. Что же касается сферы услуг, то здесь сильно подорожал проезд в купе поезда дальнего следования (+19,2%), а вот рытье могил снова подешевело – на 11,8%.

КСТАТИ

Средняя зарплата в Москве в апреле 2020 года составила 101 551,2 рубля и уменьшилась по сравнению с апрелем 2019 года на 1 %.