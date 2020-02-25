В Москве проведут реконструкцию входа в «Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына». Об этом 25 февраля сообщается на сайте столичной мэрии.

Специалисты сделают пристройку к зданию, расположенного на Нижней Радищевской улице, и расширят входную группу. Изменения уже согласовали и внесли в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), пишет РИАМО. С целесообразностью грядущей реконструкции согласились в Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, площадь пристройки входной группы составит 150 кв. м, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына» является музеем, архивом и библиотекой. Его коллекция насчитывается свыше 18 тыс. экспонатов, включая живопись, графику, скульптуру, фотографии, предметы быта. Кроме того, в экспозиции представлены личные вещи и документы Александра Солженицына, Ивана Бунина, Владимира Набокова, Федора Шаляпина, Алексея Ремизова, а также других выдающихся представителей русской и мировой культуры и науки, политиков, дипломатов и военачальников.

17 февраля сообщалось, что московский ФК «Локомотив» выберет дизайн реконструкции «РЖД-Арены» вместе с болельщиками. Даты начала реконструкции стадиона пока нет, но в конце апреля — начале мая клуб намерен получить варианты архитектурно-проектировочных решений и обсудить их с общественностью.