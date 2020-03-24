Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания. Об этом говорится в алгоритме, утвержденном департаментом здравоохранения во вторник, 24 марта.

Остаться дома теперь смогут пациенты, у которых температура тела не превышает 28,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, дыхание свободное, а насыщение крови кислородом больше 93%.

При этом, если хотя бы один из этих признаков не соблюден, пациент будет госпитализирован. Также в больницу отправятся люди старше 65 лет, имеющие хроническое заболевание, беременные женщины и те, кто проживает с членами семьи без возможности отселения.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 415 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,5 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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