Система видеоаналитики Москвы распознает только больных, которые нарушили карантин, а горожан, которые нарушают режим самоизоляции под предлогом выгула собак, она не может распознать. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного департамента информационных технологий в четверг, 9 апреля.

В пресс-службе пояснили, что система видеоаналитики фиксирует только пациентов с подтвержденным COVID-19 или находящихся на карантине, которые выбрали лечение на дому и подписали «Согласие на получение медицинской помощи на дому и соблюдение режима самоизоляции».

В связи с пандемией коронавируса в России и ряде других стран действуют ограничения на передвижение людей. С вечера 29 марта в Московском регионе, а позже и во многих других субъектах России, ввели режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, а также, чтобы погулять с погулять с питомцем.

Для заразившихся этой инфекцией, а также отбывающих карантин, действуют штрафы за нарушение домашнего режима. За их передвижением следит специальная система, основанная на данных геолокации, разработанная правительством.

Ранее, 4 апреля, полиция в Москве задержала Иисуса Воробьева, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах. Нарушитель оскорбил силовиков и отказался выполнять их указания. В связи с этим на него составили протокол по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение сотрудникам правоохранительных органов».

Позже, 6 апреля, во Франции в южном департаменте Гар за нарушение карантина оштрафовали на в €135 мужчину, который выгуливал кошку на поводке.

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