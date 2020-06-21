В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

Как сообщила старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова, инцидент произошел на Чертановской улице 21 июня возле одного из магазинов. Пострадавший вступился за девушку, из-за чего началась потасовка. В ходе драки, в которой участвовали несколько человек, ему нанесли несколько ударов ножом.

СК возбудил уголовное дело в отношении ранившего его мужчины, которого подозревают в покушении на убийство. Личности остальных участников драки устанавливаются.