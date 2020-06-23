В Москве трое полицейских с трудом смогли справиться с полуголым бородатым выскоим мужчиной, который оказался психбольным.

Полицейских в одну из квартиры на севере Москвы вызвала несчастная мать 33-летнего Ивана Т. Она сообщила, что сын, страдающий психическим расстройством набросился на своего отца.

Как сообщает Life Shot, сначала полицейским отказывались открывать, но, когда дверь была почти выломана, из квартиры выскочил высокий, крепко сложенный мужчина, который стал шлепками наотмашь разбрасывать стражей порядка. При этом мужчина практически не реагировал на то, что полицейские в ответ лупили его дубинками. Казалось, что ударов он не чувствовал.

Вскоре полицейским все-таки удалось завести буяну руки за спину и задержать. Ивана увезли в больницу.

Также в больницу увезли и его отца с черепно-мозговой травмой. Однако спасти врачам его не удалось, престарелый мужчина скончался.