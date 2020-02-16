Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье возглавит так называемую «детскую литургию» в столичном храме Христа Спасителя.

«Детская литургия» — это уже ставший традиционным формат богослужения, в котором принимают участие дети: в качестве молящихся и поющих, служащих и прислуживающих в алтаре. Это инициатива патриарха — он возглавляет службу», — рассказал РИА Новости председатель церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохово (Москва) протоиерей Александр Агейкин.

По его словам, общая молитва дает возможность детям из воскресных школ Москвы познакомиться, "ощутить, что они не замкнуты в одном приходе, что православие, церковь — общество многих верующих". Это же актуально и для педагогов воскресных школ, добавил протоиерей.

«Еще дети почувствуют, что они полноценные участники настоящего патриаршего богослужения: кто-то из них прислуживает в алтаре, поет в хоре, кто-то молится. Это исполнение настоящего апостольского призвания, ведь дети тоже призваны к этому служению», — добавил Агейкин.

Он отметил, что от детей "не требуется ничего, кроме благоговения, сосредоточенности и молитвы", однако именно поэтому приглашают участников отроческого возраста, "которые понимают, где они находятся, для чего это все происходит".

«Донести это — задача педагогов, а не просто собрать детей в одном месте. Важно, чтобы у них было желание быть участниками этого богослужения», — сказал Агейкин.

По данным секретаря комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете Москвы Владимира Шульги, в алтаре кроме патриарха и священников будет 21 ребенок: они будут петь и читать. Еще на службу приглашены 100-150 человек от каждого викариатства Москвы.

«То есть минимум 1300 детей и их родители. Будет толпа, поэтому маленьких с собой стараются не брать. Да и сложно выстоять два-два с половиной часа. Храм Христа Спасителя, как правило, на такую службу забит», — сказал Шульга РИА Новости.

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