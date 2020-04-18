В столице прошла четвертая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств, сообщил в субботу, 18 апреля, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 млн кв. метров», — приводит его слова «Интерфакс».

Бирюков рассказал, что была проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворов, межквартальных проездов и других территорий. В ходе дезинфекции задействованы более 70 тыс. сотрудников коммунальных служб и более 4,5 тыс. единиц техники.

По словам заммэра, для проведения дезинфекции используются специальные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они безопасны для людей и животных и применяются для дезинфекции поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

6 апреля в Москве провели масштабную дезинфекцию для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Столичные коммунальщики обработали все дороги и подъезды жилых домов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России за минувшие сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большая их часть приходится на Москву (2 649), затем следует Подмосковье (428). Таким образом, по состоянию на 18 апреля число зараженных в стране составило 36 793, из них 313 умерли, 3 057 вылечились.

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