В Москве проведут бесплатные экскурсии с 21 по 23 февраля по случаю Дня гида. Об этом 19 февраля сообщается на сайте мэрии столицы.

Всего для горожан подготовили 112 бесплатных экскурсий. Посетителей Музея Михаила Булгакова ждет прогулка по Патриаршим прудам, а гости Парка Горького узнают его «живую историю» в ходе пешей экскурсии. Для гостей ВДНХ бесплатно проведут обзорные и тематические экскурсии по территории комплекса, включая музей ВДНХ, центр «Космонавтика и авиация», павильон «Космос».

Кроме этого, культурные объекты и музеи департамента культуры подготовили 40 познавательных маршрутов по столичным достопримечательностям. В частности, на экскурсии «Жизнь животных в зоопарке» можно будет ознакомиться с условиями обитания подопечных учреждения, пишет сайт kp.ru.

Полный список экскурсий и график их проведения опубликованы на официальном сайте акции. Чтобы принять участие, нужно будет зарегистрироваться. Экскурсии будут проходить как на улицах Москвы, так и в музеях и других культурных объектах, уточняет REGNUM.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, в Москве работают почти 2 тыс. русскоязычных гидов-экскурсоводов и почти 1,7 тыс. гидов-переводчиков, пишет агентство городских новостей «Москва».

Всемирный день экскурсовода отмечают 21 февраля.

10 февраля сообщалось, что новый прогулочный маршрут, посвященный прозаику и переводчику Борису Пастернаку, появился на портале «Узнай Москву».