Ученики и коллеги в пятницу простятся с профессором Московской государственной консерватории им. Чайковского Сергеем Доренским, ушедшим из жизни в возрасте 88 лет. Гражданская панихида пройдет в фойе Большого зала консерватории, сообщил ректорат учебного заведения.

«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 26 февраля 2020 года народного артиста РСФСР, профессора, заведующего кафедрой специального фортепиано Сергея Леонидовича Доренского. 28 февраля состоится прощание», — сообщили коллеги.

Начало гражданской панихиды запланировано на 10:30 мск, в 12:30 состоится отпевание отпевание — в храме Большого Вознесения у Никитских ворот. Профессор будет похоронен в этот же день на Введенском кладбище столицы.

На известие о смерти Доренского с болью откликнулись его многочисленные ученики. «Несмотря на его очень почтенный возраст, к этому невозможно было быть готовым. Он преподавал, радовался успехам своих юных учеников. Готовился набрать в этом году класс. Он совершенно не готовился ни к чему другому, кроме постоянной работы», — сказала в беседе с ТАСС заслуженная артистка России Екатерина Мечетина.

«Сергей Леонидович был для всех нас как второй отец, — рассказал ТАСС народный артист России Денис Мацуев. — И так была построена эта великая школа Доренского, которая по сей день давала невероятные результаты. Это человек, который воспитал более 200 лауреатов международных конкурсов, ничего близко в мире не было за всю историю фортепианного искусства. Это «последний из могикан» великой советской фортепианной школы».

О Доренском

Сергей Доренский начал педагогическую деятельность в Московской консерватории в 1957 году, с 1981 носил ученое звание профессора. В 1978 году был избран деканом фортепианного факультета и с тех пор работал в этой должности почти 20 лет. C 2007 года возглавлял кафедру специального фортепиано.

Среди учеников Доренского — лауреаты первых премий международных конкурсов: народные артисты России Денис Мацуев и Николай Луганский, заслуженные артисты РФ Андрей Писарев, Павел Нерсесьян, Екатерина Мечетина, Станислав Бунин, Вадим Руденко, Ивари Илья и другие.

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