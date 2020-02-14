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В Москве простились с легендой «Спартака» Валерием Рейнгольдом

18:04 14/02/2020

В Москве завершилась церемония прощания с легендарным игроком московского ФК «Спартак» Валерием Рейнгольдом, сообщает РИА «Новости». Чемпион СССР 1962 года скончался во вторник в возрасте 77 лет.

Гражданская панихида прошла в манеже «Спартак» академии имени Федора Черенкова. В последний путь Рейнгольда провожали в последний путь первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, бывшие наставники столичного клуба Олег Романцев и Георгий Ярцев. На церемонии также присутствовали воспитанники академии «Спартака», ветераны клуба, а также болельщики «Спартака». Футболист похоронен на Николо-Архангельском кладбище Москвы.

Рейнгольд был нападающим «Спартака» с 1960 по 1967 год. В составе «красно-белых» он провел 177 матча и забил 32 мяча, стал чемпионом СССР в 1962 году и завоевывал Кубок страны в 1963 и 1965 годах.



