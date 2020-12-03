Церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой завершилась в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет из-за острой сердечной недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией.

Прощание, которое проходило в закрытом формате, смог посетить лишь близкий круг коллег и родных. Среди них министр культуры РФ Ольга Любимова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава компании Bosco Михаил Куснирович, худрук Театра Наций Евгений Миронов, вице-премьер Татьяна Голикова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, помощник президента РФ Владимир Мединский, гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, гендиректор Музея Востока Александр Седов, президент Фонда Солженицына Наталия Солженицына и другие.

Как сообщили РИА Новости в ГМИИ, в Белом зале музея прошло музыкальное посвящение памяти Ирины Антоновой в исполнении Юрия Башмета и ансамбля Солисты Москвы.

Похоронят президента ГМИИ на Новодевичьем кладбище рядом с мамой и мужем в пятницу. Все желающие выразить соболезнования могут отправить письмо на почту музея. Впоследствии их опубликуют на «Стене памяти» на сайте Пушкинского музея.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имеет множество российских и зарубежных наград.