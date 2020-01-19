В Москве завершилось согласованное с властями шествие в память о журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове, убитых в 2009 году. Об этом 19 января сообщает ТАСС.

Участники процессии прошли от Тверского бульвара до Пречистенки, а затем возложили цветы около бывшего пресс-центра — именно здесь проходила пресс-конференция, после которой Бабурова и Маркелов были убиты.

28 декабря стало известно, что журналистка телеканала RT пострадала при освещении протестов в Париже.