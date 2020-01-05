Возле посольства Ирана в Москве прошла акция в память об убитом иранском генерале Касеме Сулеймани. В ней приняли участие около 50 человек.

Около здания дипмиссии собрались выходцы из ближневосточных стран, где шииты составляют значительную часть населения, — Ирана, Ирака, Сирии, передает ТАСС.

«Наши враги думают, что из-за того, что они убили Касема Сулеймани, дело его закончилось. Они не знают, что его дорога, его мысли и его культура учат тому, как стать героем, как стать великим!» — заявил один из участников митинга, представившийся Али.

2 января при налете американских ВВС был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что после случившегося Тегеран не стремится к войне, однако готов к любой ситуации в отношениях с Соединенными Штатами.

В связи с налетами на Багдад МИД Ирака направило в ООН жалобы. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил, что за несколько минут до нанесения удара Вашингтон уведомил Багдад о своем намерении, но разрешения на это не получил.