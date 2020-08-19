Церемония прощания с актером и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко началась в московском театре «Содружество актёров Таганки», который актер основал и был его художественным руководителем, передает корреспондент РИА Новости.

Губенко скончался 16 августа на 79-м году жизни.

Гроб с телом актера установлен на сцене в окружении цветов и венков — от президента России, администрации президента, Союза театральных деятелей и московских театров. На экране — кадры из фильмов с участием Губенко и его семейного архива. К началу прощания зал театра уже полон, проститься с Губенко пришли более сотни человек.

Похороны актера пройдут на Кунцевском кладбище.

Народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки» с 1992 года. С 1989 по 1992 год Губенко был министром культура СССР. Актер снимался в фильмах «Дворянское гнездо» Андрея Кончаловского, «Мне двадцать лет» («Застава Ильича») Марлена Хуциева, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, «Прошу слова» Глеба Панфилова и других.