Поисково-спасательный отряд “МоскваСпас” сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте», что срочно ищет волонтеров для поисков пропавшего сегодня в столице в районе Царицыно 9-летнего Арсена Бицоева. Мальчик ушел из дома в бежевых шортах, синей майке-борцовке, красной бейсболке, в резиновых шлепках и с красным пакетом.

Мальчик пропал в 8 утра, сообщает Общественная служба новостей. Его мама выбежала в магазин, а старший брат в это время был в ванной. Арсен вышел из дома с пакетом, его сняла установленная во дворе уличная камера. А после этого он пропал. Он так и не появился больше ни на одной другой уличной камере, что очень беспокоит правоохранителей.

Версия о побеге из дома, конечно, будет проверяться, но родные ее исключают. Никаких конфликтов не было, сам Арсен был мальчиком добрым и очень домашним.

Не исключено, что в сумке у мальчика было полотенце. Поэтому не исключено, что он мог пойти купаться на пруды. Поисковики ищут волонтеров для прочесывания близлежащей территории.