Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10.00 мск на Красной площади в Москве.

Президент России Владимир Путин ранее отложил проведение парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации, в конце мая было принято решение перенести его на 24 июня.

В параде на Красной площади примут участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов. Парадный строй сформирован из 40 пеших расчетов, состоящих из военнослужащих вооруженных сил и других силовых ведомств, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев.

Новая техника

В состав механизированной колонны включены 234 единицы исторической и современной наземной военной техники. Впервые на Красной площади будут представлены БМП-2 с боевым отделением «Бережок», зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», модернизированные танки Т-80БВМ, «Армата» с 57-миллиметровыми боевыми модулями и Т-90М с улучшенными характеристиками, реактивная система залпового огня «Торнадо-С», комплекс войсковой ПВО средней дальности «Бук-М3», зенитная ракетная система С-300В4, тяжелая огнеметная система ТОС-2, береговой ракетный комплекс «Бал» и зенитная ракетная система С-350.

В воздушной части парада примут участие 75 воздушных судов, четыре истребителя пятого поколения Су-57 и четыре сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал».

Историческая часть

На Красной площади будут показаны некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года. Например, в начале парада будет исполнен «Юбилейный встречный марш». Парадный оркестр, который его исполняет, будет представлен 900 музыкантами. Сформировано 11 «коробок» в исторической форме одежды, в том числе группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с Боевыми знаменами лучших соединений и воинских частей периода 1941-1945 годов, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

Карантинные меры

Подготовка к параду проходила при соблюдении строгих карантинных мер. Каждый парадный расчет сопровождала группа военных медиков. Места размещения участников парада, а также автобусы, на которых их привозили на тренировки, регулярно дезинфицировали, военная полиция обеспечивала пропускной режим, исключая контакты участников парада с другими людьми.

Во время тренировок три раза в неделю проводился экспресс-тестирование на COVID-19 личный состав парадного расчета и всех, кто обеспечивает выполнение задач на этапе подготовки. На сайте Минобороны сообщается, что заразившихся новой коронавирусной инфекцией нет.

Гости парада

В параде также участвуют военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В этом году на парад Победы в Москву приедут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.

Европейские страны будут представлены на уровне министров и послов. Так, как ожидается, от германской стороны участие в параде Победы примет посол ФРГ в РФ, Францию и Чехию также будут представлять послы. В частности, от Венесуэлы приедет министр иностранных дел, от Индии и Туркменистана, – министры обороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва, принимая решение о приглашении на Парад, делала акцент на глав государств СНГ. Он также отметил, что российские власти с пониманием относятся к тому, что ряд приглашенных лидеров не сможет приехать в связи с распространением коронавируса и введенными ограничениями.

Парад в регионах

Всего военные парады пройдут в 28 городах России, в том числе в 8 городах-героях, для их проведения будут задействованы более 64 тысяч военных, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Парад Победы также пройдет и за рубежом, в сирийском Хмеймиме в российской группировке в Сирии, в нем примут участие более тысячи российских военнослужащих и военнослужащие вооруженных сил Сирии. Также планируется воздушная часть парада, в которой будут задействованы вертолеты Ми-8АТМШ, Ми-35, SA-342 Gazelle и самолеты Су-24, Су-34 и Су-35.