В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 11:00 воскресенья, 16 февраля. Об этом 14 февраля сообщил Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, погода является потенциально опасной, пишет RT. Предупреждение о гололедице в Московском регионе появилось 13 февраля. Предполагалось, что оно будет действовать до 11:00 пятницы, 14 февраля.

Ранее синоптики рассказали о погоде 14 февраля в столице. Днем в столице обещали потепление до +2 градусов, в ночное время — похолодание до –3 градусов.