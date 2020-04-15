Свыше 200 нарушителей карантина в Москве госпитализировали принудительно. Об этом стало известно в среду, 15 апреля, сообщил журналистам начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«За время развития коронавирусной инфекции в Москве зафиксировано 213 нарушений карантина гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении. Всем нарушителям оформлены штрафы», — приводит «РИА Новости» слова Данчикова.

Он подчеркнул, что общая сумма штрафов составила более миллиона рублей.

По его данным, заболевшие доставлены в специальные обсервационные центры в Крылатском, Царицыно, Химках и Алтуфьево для прохождения лечения.

Данчиков отметил, что все все граждане, находящиеся на домашнем лечении, давали добровольное согласие и обязаны получить телефонный аппарат со специальным приложением, которое отслеживает состояние пациентов.

Накануне, 14 апреля, сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов оштрафовали в Москве 55 нарушителей карантина на сумму в 220 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин утвердил 1 апреля поправки в КоАП об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране. Позже премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил подписанное соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.