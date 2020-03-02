Следователи в Москве возбудили уголовное дело по факту распространения косметологических медицинских препаратов, не имеющих специализированных сертификатов. Об этом говорится в сообщении столичного управления СК России, поступившем в распоряжение «Известий» 2 марта.

По данным следствия, в ноябре 2019 года в Зеленограде группа лиц начала продажу косметических препаратов как отдельным гражданам, так и салонам красоты. Сбыт осуществлялся с помощью курьеров.

«В рамках уголовного дела проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты более 40 коробок, в каждой из них находилось более 50 единиц косметологических медицинских препаратов, не имеющих специализированных сертификатов», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о сбыте незарегистрированных медицинских препаратов организованной группой (ч. 2 ст. 238.1 УК РФ).

Ранее, 18 февраля, стало известно, что в Башкирии 41-летнему начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС № 103 МЧС России» ЗАТО Межгорье предъявили обвинение сразу по двум статьям УК РФ. Речь идет о получении взятки и о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, руководитель в 2016–2017 годах оформлял и передавал в бухгалтерию ложные документы для того, чтобы получить материальную помощь и дорогостоящие лекарства.