Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. Боевик намеревался устроить массовый расстрел в людном месте.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, силовики обнаружили подозрительного мужчину у заброшенных гаражей в подмосковных Химках. При попытке задержания он открыл огонь. Его ликвидировали.

Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. В российской столице он жил на съемной квартире. В жилище нашли доказательства того, что преступник был связан с сирийскими террористами.

У него нашли автомат Калашникова, а также две гранаты Ф-1 и гранату РГД.

Кроме того в Московской области задержан брат боевика. Он искал его, чтобы не допустить его выезд в Сирию для участия в "запрещенной в России международной террористической организации".