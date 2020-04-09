Больницы в Москве следует объединить в общую систему для лечения пневмонии и коронавируса. С таким предложением выступили участники Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, о создании которого оперативный штаб сообщил 9 апреля.

Представители комитета объясняют такое предложение тем, что большинство случаев пневмоний сейчас вызвано именно коронавирусом.

«Точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты, и доля таких пациентов значительна», — отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, при диагностике в данном случае ключевую роль играет сочетание клинической картины с данными рентгена и компьютерной томографии.

На этом основании комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов. Если при отсутствии результатов тестирования на коронавирус у заболевшего выявляются признаки COVID-19 при компьютерной томографии, его госпитализируют и ведут как больного с COVID.

В России, по последним данным, диагностировано более 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 63 пациента скончались. В регионах страны введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан независимо от возраста, а период до 30 апреля был объявлен президентом страны Владимиром Путиным нерабочим.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с возможными осложнениями в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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