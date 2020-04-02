Таксисты попросили мэра Москвы Сергея Собянина организовать в городе пункты бесплатной раздачи медицинских масок. Об этом говорится в письме председателя профсоюза «Таксист» Ярослава Щербинина от 23 марта, направленное столичному градоначальнику (документ есть у «Известий»).

В тексте говорится, что профсоюз просит рассмотреть возможность организации пунктов бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты от коронавируса для водителей, а также памятки о правильном их использовании, либо установить разумную оптовую цену, по которой таксисты купили бы их в специальных пунктах.

Щербинин пояснил «Известиям», что бесплатная раздача масок и дезинфицирующих средств поможет водителям экономить ежедневно 200-300 рублей, или около 10% дневного заработка. Он также отметил, что таксистам понадобится «сотни тысяч» таких средств защиты.

Некоторые агрегаторы стараются помочь водителям антисептиками и масками и организуют бесплатные пункты дезинфекции машин для таксопарков-партнеров. В сервисе «Максим» поддержали обращение профсоюза в мэрию, отметив, что не могут закупить маски, поскольку необходимого количества нет в рознице.

Дептранс Москвы передал небольшое количество средств индивидуальной защиты таксопаркам, но их лишь несколько тысяч штук. Такого количества даже небольшому парку в 100 машин хватит на 2-3 дня, сказал источник «Известий» на рынке таксомоторных перевозок. Несколько собеседников «Известий» в агрегаторах утверждают, что масок нет даже на складах аптечных сетей, а обращения в том числе в Роспотребнадзор и к московским чиновникам оказались безрезультатными.

Председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев пояснил «Известиям», что в первую очередь масками обеспечиваются медицинские учреждения. Когда процесс будет завершен, они поступят в розничные сети — это может произойти в течение апреля.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 2 апреля: