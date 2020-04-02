Медицинские психологи в Москве запустили службу психологической помощи для людей, которые испытывают психологический дискомфорт из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Казалось бы, наличие свободного времени, пусть и в условиях ограниченного пространства квартиры, должно радовать человека. Можно посвятить время себе и своим родным, но, как отмечают медицинские психологи, социальные потребности человека, стремление быть в обществе, быть нужным и полезным в условиях самоизоляции остаются нереализованными», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы ведомства.

Негативное влияние на психику оказывают тревожные новости в мире, рекомендации самоизоляции, ограниченное пространство. В результате у человека проявляется раздражительность, страх, тревожность, частая смена настроения, негативные реакции по отношению к близким. По словам специалистов, тяжело в психологическом плане самоизоляция может переживаться и детьми, поэтому перед родителями стоит задача грамотно организовать свободное время школьников. Уточняется, что обратиться за психологической помощью можно по телефону +7 (495)150-54-45 ежедневно с 9:00 до 20:00. Все консультации проводятся анонимно, пишет «Москва 24».

Также замдиректора Московской службы психологической помощи Ольга Тенн призвала россиян не рассматривать карантин как нечто негативное. Она подчеркнула, что режим самоизоляции дает прекрасную возможность пообщаться со своими близкими, пишет НСН.

1 апреля Роскачество дало советы по сохранению спокойствия в период карантина. По словам специалистов, чтобы сохранить спокойствие во время нахождения на карантине, надо изучить источники стресса, соблюдать режим дня и делиться чувствами с близкими.