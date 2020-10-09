Он оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что тяжело болел, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах

Писатель и изобретатель Марк Эльяш покончил с собой в Москве из-за тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Писатель и изобретатель Марк Эльяш покончил с собой, оставив внучке предсмертную записку, в которой сообщил, что тяжело болел», — сказал собеседник агентства.

Марк Эльяш родился в 1935 году. Работал главным технологом в организациях системы Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. Руководил внедрением в практику проектирования и строительства объектов химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, микробиологической, медицинской и других отраслей комплектно-блочного метода монтажа технологического оборудования и трубопроводов. Является основным участником авторских коллективов при создании действующих стандартов и нормативно-технических документов, утвержденных Минстроем России. Автор нескольких повестей и романов.