Отбор самых творческих и креативных участников продолжался около двух недель, за это время жюри ознакомилось с десятками работ.

В Москве состоялось награждение победителей конкурса «Юнармия в кадре», который прошел в рамках «Юнармейских игр». Победителей выбирали в двух номинациях: работа в кадре и репортаж. Участвовать в конкурсе разрешалось как командой, так и одному. Главное требование организаторов — работы должны быть посвящены конкурсам АрМИ-2020.

«В «Юнармии» в профессиональном ключе работает Школа юных корреспондентов, где участники движения познают азы журналистики. «Юнармия в кадре» — это возможность для тех, кто чувствует в себе силы и желание развиваться в данном направлении. Конкурс помог нам разглядеть талантливых ребят, чтобы дать им раскрыться и заявить о себе на всю страну. Благодарим за помощь и поддержку нашего генерального партнера ПАО «Сбербанк»», — рассказал лидер «Юнармии» Герой России летчик-космонавт Роман Романенко.

Самыми активными оказались юнармейцы из Москвы, Московской области и Читы. В столице Забайкальского края проходил один из этапов Армейских международных игр, о чем читинские юнкоры сняли увлекательный сюжет, который и обеспечил им путевку в финал конкурса. Работавший с видео Даниил Медведиков получил специальный приз за «Лучший монтаж».

Победителей и призеров конкурса «Юнармия в кадре» чествовали в Центральном Доме «Юнармии», где каждому вручили медаль и специальный подарок. В номинации «Работа в кадре» лучшей стала Виктория Апостолова из Москвы. В категории «Репортаж» в лидеры выбился москвич Дмитрий Селедцов. Его соотечественница Анастасия Ситкина получила Гран-при.

Не оставили без внимания и работу воспитанников Школы юных корреспондентов, активно освещавших «Юнармейские игры» в рамках АрМИ-2020. Владлена Король, Надежда Иванищак, Илья Ежков и Константин Минилбаев сняли серию увлекательных репортажей, позволивших зрителю окунуться в незабываемую атмосферу соревнований.