Еще шесть случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Москве. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Среди заболевших есть девочка, ее родители ранее были госпитализированы в стационары. Ребенок проходит лечение в больнице им. Башляевой.

«Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие, и водители, забиравшие пациентов из аэропорта», — отметили в штабе.

Два человека из контактов пациентов госпитализированы, за остальными наблюдают медики.

Заболевшие коронавирусом прибыли в Москву следующими рейсами: рейс SU 2381 Женева – Москва 09.03.2020 и ТК 419 Стамбул — Москва 15.03.2020. Таким образом, к настоящему моменту в столице зарегистрированы 137 случаев заболевания.

Ранее в субботу сообщалось о новых случаях заражения коронавирусом в Подмосковье. Общее число инфицированных в регионе достигло 35.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий тяжелую пневмонию, начал распространяться по миру в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 160 странах.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 284 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 832 человека.