К концу мая 2020 года на одну вакансию в центре занятости претендовало 2,3 человека, что в 6,6 раза больше, чем в мае 2019 года.

Так, в мае в центрах занятости состояло на учете 208,4 тысяч человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 156,6 тысяч горожан имели статус безработного. Всего в течение последнего весеннего месяца 2020 года признано безработными 81,5 тыс. человек (их численность увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 77,5 тыс., человек или в 20,2 раза). Численность трудоустроенных безработных в мае 2020 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7 тыс. человек и составила 1,6 тыс. человек.

Число незанятых граждан, состоящих на учете в центре занятости В (тыс. чел.)

Март 44,7

Апрель 153,9

Май 208,4