Проезд в московском общественном транспорте по карте «Тройка» с 1 февраля подорожал на 2 рубля — до 40 рублей. Об этом сообщил департамент транспорта российской столицы.

В ведомстве уточнили, что стоимость разовых билетов на одну и две поездки выросла на 2 и 4 рубля соответственно. Отмечается, что в среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции, передает ТАСС.

Проездной на одну поездку подорожал на 2 рубля, до 57 рублей; на 2 поездки — на 4 рубля (до 114 рублей); на 60 поездок — на 70 рублей (до 1970 рублей). Стоимость билета «90 минут» выросла с 59 рублей до 62 рублей. Оплата с помощью бесконтактных технологий платежа теперь обойдется пассажирам в 44 рубля вместо 42 рублей за одну поездку.

Вместе с тем цена безлимитных проездных билетов не изменилась.

Ранее в январе заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что у пассажиров появится возможность персонализировать транспортную карту «Тройка» в течение 2020 года.