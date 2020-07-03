Для торговых домов того времени это настоящая роскошь.

В Москве на фасаде Дома фарфора (ул. Мясницкая, 8) нашли золотую надпись, сообщает Москвич Mag.

Дом был построен в 1903 году по заказу заводчика и коммерсанта Матвея Кузнецова. Над его созданием трудился архитектор Федор Шехтель. Члены трудкоммуны «Вспомнить все», которые занимаются реставрацией зданий, нашли на старых фотографиях дома на углу Мясницкой и Большого Златоустьинского переулка надпись. Еще на одном снимке начала 2000-х гг. увидели закрашенные рельефные буквы – в то время происходила смена вывесок для современного магазина. Активисты обратились к нынешним собственникам Дома фарфора и в Мосгорнаследие за разрешением убрать новую штукатурку и найти историческую надпись на здании и получили добро.

Фото: команда «Вспомнить все»

После карантина магазин фарфора закрылся, однако и другие собственники здания идея с вывеской поддержали. За штукатуркой скрывалась надпись «Т-во М. С. Кузнецова».

«Сняв штукатурку, мы увидели, что вывеска Кузнецова не нарисованные и даже не рельефные буквы, как сделал бы любой другой фабрикант, а выбитые в цельном куске гранита огромные символы, покрытые настоящим сусальным золотом», – рассказали участники трудкоммуны.

Волонтеры-реставраторы отметили, что подобной роскоши себе не позволял ни один торговый дом того времени. На вывеске, в том числе на самих золотых буквах, остались насечки. Видимо, их делали для того, чтобы штукатурка лучше легла на фасад здания. Волонтеры рассказали, что первоначальный вид надписи вернуть можно. Реставрационные работы они планируют закончить уже в августе. Все материалы для этого они покупают на собранные через краудфандинг деньги. Из необходимых 480 000 рублей надо собрать еще около 300 000.