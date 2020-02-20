Температура воздуха в Москве поднялась до +7,7 градусов. Об этом 20 февраля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«Сегодня побит температурный рекорд, установленный 20 февраля 1976 года. Тогда в Москве было зафиксировано +6 градусов», — рассказали агентству.

Данные были получены с опорной столичной метеостанции на ВДНХ. По оценке синоптиков, температура последних дней февраля в Москве превышают климатическую норму на 10 градусов. В целом последний месяц зимы теплее средних многолетних значений на 7 градусов.

19 февраля в полночь, когда столбики термометров поднялись до отметки +4,3 градуса, в Москве был установлен абсолютный температурный рекорд за историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд для 19 февраля был зафиксирован в 1925 году, когда, согласно данным синоптиков, воздух прогрелся до +3,7 градуса.

18 февраля главная метеостанция столицы на ВДНХ в 04:00 зафиксировала температуру +5 градусов. Таким образом, побит абсолютный температурный рекорд дня, который держался 71 год.