Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности. Об этом в среду, 17 июня, «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.

«Побит рекорд температуры, установленный еще в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом, перекрыт на 0,6 градуса — 31,4 градуса зафиксировано в Москве на станции Росгидромета (ВДНХ). И это не предел, температура еще может расти, но рекорд уже пал», — сказал Вильфанд.

Как пояснил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, побитый рекорд 17 июня стал самым низким из зафиксированных в ближайшие к этой дате дни.

Нельзя говорить, что 17 июня самый жаркий день, просто здесь самый слабый рекорд. Допустим рекорд для 16 июня — 32 градуса, в последующие дни тоже более мощные рекорды», — сказал Варакин.

Ранее Вильфанд отметил, что вторая «волна тепла» в Московском регионе может негативно отразиться на здоровье пожилых жителей столицы. По словам специалиста, температура воздуха на этой неделе будет более характерна для июля на юге Центрального Черноземья.