Главная метеостанция столицы на ВДНХ в 04:00 во вторник, 18 февраля, зафиксировала температуру +5 градусов. Таким образом, побит абсолютный температурный рекорд дня, который держался 71 год, сообщает Гидрометцентр России.

18 февраля 1949 года фиксировалась температура +4,4 градуса.

22 января в Москве был побит температурный рекорд 1999 года — воздух прогрелся до 4,1 градуса, в то время как 21 год назад в этот день синоптики фиксировали +3,8 градуса. До этого рекорд январских температур был установлен в Москве 21 января.