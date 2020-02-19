В Москве в полночь, 19 февраля, столбики термометров поднялись до отметки +4,3 градуса, установив абсолютный температурный рекорд за историю метеонаблюдений. Об этом сообщил RT со ссылкой на источник в Гидрометцентре России.

Предыдущий рекорд для 19 февраля был зафиксирован в 1925 году, когда согласно данным синоптиков воздух прогрелся до +3,7 градусов.

16 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в средней полосе России признаки весны в этом году появятся раньше обычного из-за теплой зимы: ни толстого снежного покрова, ни толстой корки льда в этом сезоне не было.

18 февраля 2020 года в Москве стал самым теплым днем зимы с 1949 года. Столбики термометров в утренние часы поднялись до +4,5 градусов.