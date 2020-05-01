В Москве дата начала отключений горячей воды перенесена с мая на июнь из-за пандемии коронавируса, заявил 30 апреля заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».

Бирюков напомнил, что в период отключения горячей воды в столице проводят профилактические работы, направленные на выявление и устранение неполадок на тепловых сетях. До 30 августа, по его словам, все работы будут завершены и горячее водоснабжение будет возобновлено.

Ранее заммэра столицы сообщил, что отключение подачи тепла в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры планируется отключить 6–7 мая.