Годовалый ребенок получил тяжелую травму головы на юге Москвы и был доставлен в больницу.

Как сообщает РЕН-ТВ, женщина гуляла с ребенком, который находился в коляске и в этот момент кто-то вышвырнул из окна жилого дома пустую бутылку водки. Предмет попал малышу прямо в голову.

Мать мальчика вызвала «скорую помощь» и приехавшая бригада врачей забрала ребенка в больницу, а поиском метателя бутылки занялась полиция.

Стражи порядка стали действовать современным способом. Они по штрих-коду на бутылке установили магазин, где она была приобретена, а затем уже без труда установили того, кто ее купил.

Покупателем оказалась 60-летняя пенсионерка, местная жительница. Она будет привлечена к ответственности.