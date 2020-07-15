Двое пассажиров такси напали на водителя в Москве. Это произошло после того, как тот проехал их остановку. Мужчина просто не понял, где нужно остановиться.

В итоге пассажир грубо указал ему на ошибку, а затем произнес пару нецензурных слов. Когда таксист попросил его не ругаться, то получил удар в плечо, сообщает Telegram-канал Baza.

В этот момент он увидел проезжавшую мимо полицейскую машину. Когда он попытался до нее доехать, то один из пассажиров дёрнул ручник сзади.

Как только шофер остановился, он попросил буйных пассажиров выйти из машины. Те поначалу требовали довезти их до дома и угрожали серьезными последствиями здоровью. Но тут водитель пожаловался кому-то снаружи на избиение.

В итоге молодые люди вышли из машины, успев ударить водителя несколько раз по голове.

Однако обращаться в полицию таксист не намерен. Как оказалось, сам он учится в университете на четвёртом курсе. В такси подрабатывает.